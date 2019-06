Da Torino - Hysaj prima alternativa per la Juve: è il favorito per il post-Cancelo

Juventus e Manchester City sono in trattativa per Joao Cancelo, esterno valutato 60 milioni dai bianconeri. Ancora, secondo La Stampa, c'è divergenza sulla valutazione, col City che non vorrebbe andare oltre i 50 milioni e sta provando ad inserire nell'operazione Danilo, terzino cercato anche in passato da Paratici.



Le alternative - Per il quotidiano i nomi seguiti sono principalmente due: uno è Elseid Hysaj del Napoli, giocatore che Sarri conosce bene. L'altro è Jieran Trippier, esterno del Tottenham e della Nazionale inglese.