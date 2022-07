Da Torino - I 6mln di Koulibaly a Dybala: la strategia del Napoli per la Joya

Nella giornata di oggi, scrive Tuttosport, dovrebbe andare in scena un incontro fra Paulo Dybala ed il suo agente Jorge Antun

Nella giornata di oggi, scrive Tuttosport, dovrebbe andare in scena un incontro fra Paulo Dybala ed il suo agente Jorge Antun per fare il punto della situazione in merito al suo futuro. La Joya nei giorni scorsi è rientrato nella sua casa di Torino, dove si sta allenando in autonomia, e continua ad aspettare segnali dai vari club interessati.

L'Inter come noto potrebbe affondare il colpo soltanto dopo aver chiuso la risoluzione di Alexis Sanchez ed aver ceduto uno fra Dzeko e Correa. Il Milan dopo i sondaggi ha virato su altri obiettivi. La Roma resta una candidata soprattutto se dovesse partire Zaniolo, con José Mourinho che spinge per arrivare all'argentino. Alla finestra c'è anche il Napoli, che a breve si libererà dell'ingaggio di Koulibaly e che potrebbe destinare i 6 milioni netti proposti al difensore per rinnovare altrove.