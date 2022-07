Da Torino - Idea Fabian per la Juve, ma non subito: lo vuole a zero tra un anno

Fabian Ruiz è sì un'idea della Juventus, come ha fatto sapere oggi La Repubblica, ma non per l'immediato, non per sostituire l'infortunato Paul Pogba.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Fabian Ruiz è sì un'idea della Juventus, come ha fatto sapere oggi La Repubblica, ma non per l'immediato, non per sostituire l'infortunato Paul Pogba. Stando a quanto riferito dal corrispondente di Goal.com da Torino, Romeo Agresti, il club bianconero vorrebbe prenderlo a parametro zero tra un anno, quando il contratto del centrocampista spagnolo col Napoli sarà scaduto.