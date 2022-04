Da Torino: "Il Napoli c'è sempre su Belotti, ma solo come riserva di Osimhen"

"Gallo, preferisci la viola?", titola stamane Tuttosport su Andrea Belotti. La Fiorentina si è iscritta, di nuovo, alla corsa per il Gallo Belotti.

"Gallo, preferisci la viola?", titola stamane Tuttosport su Andrea Belotti. La Fiorentina si è iscritta, di nuovo, alla corsa per il Gallo Belotti. Il Gallo non ha più l'appeal del 2017: Milan e Inter hanno altri obiettivi, la Juventus non potrebbe mai pensare a lui per ovvi motivi. C'è il Napoli: ma sempre e solo quale panchinaro alternativo a Osimhen. Oppure la Roma: per Mourinho lo si trattò già a giugno, ma Cairo pretendeva più di 15 milioni. C'è sempre l'Atalanta oppure la Fiorentina che non riscatterà Piatek. Il Gallo resta in attesa di sviluppi su tutti i fronti.