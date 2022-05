Da Torino - Il piano B della Juve per Koulibaly: attendere la scadenza e prenderlo a zero

La Juventus farà un'offerta per Kalidou Koulibaly, ma se il Napoli dovesse rifiutarla ha già pensato al piano B. A raccontarlo è Tuttosport

La Juventus farà un'offerta per Kalidou Koulibaly, ma se il Napoli dovesse rifiutarla ha già pensato al piano B. A raccontarlo è Tuttosport: "La Juventus medita anche un piano alternativo e più lowcost. Quantomeno in termini di esborso per il cartellino: le cifre lieviterebbero invece in termini di ingaggio e commissioni. Il piano, cioè, è quello di attendere la scadenza del contratto e tessera Koulibaly a parametro zero".