Da Torino - Il vero motivo per cui Giuntoli vorrebbe andare alla Juve

Cristiano Giuntoli ai titoli di coda? Il Napoli potrebbe essere costretto a dover dire addio al suo direttore sportivo

TuttoNapoli.net

Cristiano Giuntoli ai titoli di coda? Il Napoli potrebbe essere costretto a dover dire addio al suo direttore sportivo. Dopo otto anni di servizio per De Laurentiis e il club azzurro, il discorso proferito per la festa Scudetto al Maradona aveva una nota di separazione definitiva. La più grande motivazione che spinge Giuntoli lontano dall'ombra del Vesuvio sarebbe la voglia di nuovi stimoli dopo il Tricolore. Tant'è che - come rivelato da Tuttosport - non poche voci confermerebbero la richiesta rivolta dal ds al presidente del Napoli di lasciare con un anno di anticipo dal contratto.