Da Torino insistono: "Juve su Koulibaly, ma sarà difficile trattare con ADL"

Molto difficile, quasi impossibile. Il quotidiano Tuttosport, quest'oggi, rilancia il nome di Kalidou Koulibaly per la Juventus. Per i bianconeri sarà complicato trattare con Aurelio De Laurentiis, soprattutto dopo l'affare Higuain di qualche anno fa, ma i dirigenti da tempo hanno sondato la pista con il suo entourage, guarda caso lo stesso di Pjanic e del possibile trasferimento di Maurizio Sarri dal Chelsea a Torino. L'idea da cui partire è piuttosto chiara. Koulibaly ha scelto di legare il suo futuro al Napoli, ma nel mercato niente può essere dato per scontato. Soprattutto se il tuo valore è 100 milioni di euro e interessate alla finestra ci sono, oltre alla Juve, anche United, PSG e Real Madrid.