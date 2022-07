Da Torino insistono: "Juve su Koulibaly per sostituire De Ligt"

Dopo il vertice di ieri tra Juve e Bayern, Matthijs De Ligt è segnalato ad un passo dai bavaresi. L'intesa è vicina

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il vertice di ieri tra Juve e Bayern, Matthijs De Ligt è segnalato ad un passo dai bavaresi. L'intesa è vicina, anche se per l'accordo definitivo occorrerà un ulteriore sforzo da parte dei tedeschi, ai quali si chiede di avvicinarsi ai 90 milioni richiesti dalla Vecchia Signora. Che, dal canto suo, ragiona già sui sostituti. L'obiettivo - scrive oggi Tuttosport - è assicurarsi un colpo top e uno di prospettiva, anche se non è esclusa a priori una "doppietta" di livello. Al primo identikit rispondono due pesi massimi come Koulibaly e Bremer: qualora il senegalese dovesse dire di no alla proposta di rinnovo del Napoli sarebbe pronto a partire l'assalto bianconero, mentre l'Inter non ha ancora chiuso per il brasiliano, pur essendo in vantaggio.