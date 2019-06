Da Torino insistono: "La Juve vuole Koulibaly e sfrutterà l'effetto Sarri per provarci"

Da Torino insistono: la Juventus vuole Kalidou Koulibaly. Lo rivela il quotidiano Tuttosport che, allo stesso tempo, specifica che trattare con De Laurentiis è particolarmente difficile. Il presidente non ha intenzione di cederlo ed è per questo che - si legge - la Juventus cercherà di puntare anche sull'arrivo di Sarri, grazie al quale lo stesso Koulibaly è cresciuto tanto negli ultimi anni. Ma Koulibaly resta un punto fermo per la squadra di Ancelotti e sarà difficilissimo strapparlo agli azzurri.