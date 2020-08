Da Torino: "Inter su Izzo, ma Cairo non ha fretta: c'è anche il Napoli"

Armando Izzo è cresciuto nel settore giovanile del Napoli e in azzurro potrebbe tornare. Perché il difensore del Torino piace al club di De Laurentiis e anche alla Roma, così come all'Inter. Questa sarà la sua estate. Il quotidiano Tuttosport fa sapere che Cairo ha chiesto Vecino ai nerazzurri che a loro volta vorrebbero Izzo, ma non c'è intesa sul prezzo. Cairo non ha fretta e anzi sfrutta l'interesse di Napoli e Roma per tirare sul cartellino.