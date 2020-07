Da Torino: "Jorginho scaricato dal Chelsea, la Juventus può prenderlo in prestito"

Jorginho non è più al centro del progetto tecnico del Chelsea. Una costatazione facile da fare visto l'impiego dell'ex Napoli nei match post lockdown nella formazione di Frank Lampard. Le tre presenze in otto apparizioni fra Premier League e FA Cup dimostrano che il club londinese ha in mente un presente, ma soprattutto un futuro, senza l'italobrasiliano.

Ad approfittare di questa situazione, come riporta Tuttosport potrebbe essere la Juventus che, dopo Arthur, ha intenzione di mettere a disposizione di Maurizio Sarri un altro centrocampista di possesso palla. Jorginho, a tal proposito, rappresenta l'identikit perfetto e gli ottimi rapporti tra Fabio Paratici e la plenipotenziaria dei Blues Marina Granovskaia rendono tutto più semplice. Con addirittura la possibilità di un'operazione "alla Cuadrado", dunque, con il centrocampista che approderebbe in bianconero con un prestito pluriennale.