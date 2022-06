Da Torino - Juric e una trequarti da ricostruire: nel mirino c'è un azzurro

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è una trequarti tutta da ricostruire per il Torino, che in quel reparto ha intenzione di "salvare" soltanto Dennis Praet rispetto alla scorsa stagione. I granata - si legge oggi su La Stampa - studiano la formula per trasformare il diritto di acquisto in obbligo e abbattere così i 15 milioni chiesti dal Leicester, considerati troppi per un ventottenne in scadenza tra due anni. L'altro nome sul quale sta lavorando il d.s. Vagnati è quello di Ounas: il Toro si è aggiunto al Monza nella bagarre per l'algerino, che non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto con il Napoli. Per liberarlo i campani chiedono 8 milioni di euro. Restano sullo sfondo anche Joao Pedro e Solomon: il rossoblù piace alla Fiorentina e all'esterno, mentre l'israeliano ha parecchio mercato in Premier.