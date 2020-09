Da Torino - Juve preoccupata per Dzeko: si studia un piano B se salta Milik alla Roma

Edin Dzeko è un matrimonio che si dovrebbe fare. Il condizionale è quanto mai d'obbligo in queste situazioni. L'attaccante della Roma infatti è pronto a sbarcare a Torino ma la situazione legata all'acquisto di Milik da parte dei giallorossi starebbe rallentando il tutto. Il centravanti polacco deve risolvere alcune situazioni con il Napoli e una volta sbarcato a Trigoria si può sbloccare il tutto.

Piano B - Intanto però la Juventus non sta con le mani in mano. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, i bianconeri avrebbero pronta l'opzione Giroud o Kean, con l'attaccante azzurro che potrebbe arrivare comunque, mentre Suarez potrebbe arrivare a zero.