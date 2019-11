Da Torino: Juventus e Atletico Madrid in pole per Tonali

Il centrocampista del Brescia, Sandro Tonali di giorno in giorno, è sempre più l'oggetto del desiderio dei maggiori club d'Europa. A breve si potrebbe scatenare una vera e propria asta di mercato per assicurarsi le prestazioni del classe 2000. Secondo quanto riferito dal Corriere di Torino, sul gioiello del Brescia le squadre più interessate sarebbero Atletico Madrid e Juventus. Quest'ultima sta provando ad anticipare tutte le possibili altre pretendenti, tra cui ci sarebbe anche il Napoli, per assicurarsi il centrocampista delle Rondinelle.