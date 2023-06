Da Torino l'apertura su Zielinski: "Può sbloccare Giuntoli e diventare bianconero, le cifre"

La telenovela tra Cristiano Giuntoli e la Juventus potrebbe finalmente avere esito positivo nella giornata di oggi

La telenovela tra Cristiano Giuntoli e la Juventus potrebbe finalmente avere esito positivo nella giornata di oggi, con possibili e immediati risvolti per quanto riguarda il mercato bianconero. Come riporta il quotidiano torinese La Stampa, è previsto un incontro tra il ds promesso sposo della Juve e il patron del Napoli De Laurentiis. Sul tavolo anche il nome di Piotr Zielinski, che potrebbe diventare bianconero per 30 milioni.