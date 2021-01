Da Torino - La Juve non ha chiuso la porta a Milik: offrirà uno scambio al Napoli

La Juventus non ha ancora mollato Arkadiusz Milik. O, quantomeno, questo è quanto riportano da Torino i colleghi di Tuttojuve.com: "Potrebbero riaprirsi le porte per l'attaccante del Napoli, Milik. La Juventus potrebbe infatti pensare a uno scambio di prestiti con il Napoli con Bernardeschi in Campania e Milik in bianconero. Da notare che Simeone starebbe pensando nelle ultime ore di sostituire Diego Costa con Olivier Giroud. Il francese vuole minuti che Simeone potrebbe garantirgli".