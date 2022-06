Da Torino: "La Juve non vuole Fabian, c'è un altro club! Koulibaly? Ostacolo ADL..."

Stefano Salandin, giornalista di Tuttosport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Salandin, giornalista di Tuttosport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Koulibaly è un'idea a cui la Juventus sta lavorando da tempo, avviando i contatti con l'entourage del calciatore. L'ostacolo è De Laurentiis, che vuole solo cash e nessuna contropartita. Prima di far partire l'assalto la Juve dovrà sistemare altre situazioni. Su Koulibaly però ci sono anche diversi club stranieri. Fabian-Juve? Non mi risulta, ho pochi riscontri. C'è più la Roma su di lui".