Da Torino - La Juve riscatterà Milik a fine stagione (con percentuale che andrà al Napoli)

La Juventus pensa già al riscatto di Arkadiusz Milik, con il giocatore che in questa prima parte di stagione è stato preziosissimo per Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i 7 milioni di euro più eventuali ulteriori 2 di bonus stabiliti l'estate scorsa per l'acquisto a titolo definitivo sono ritenuti congrui al valore dell'attaccante, che peraltro anche dal punto di vista fisico ha dimostrato le dovute garanzie. Ecco perché, dunque, in casa Juventus si sta già ragionando nell’ottica del riscatto. Ricordiamo che al Napoli andrà il 30% della cifra fissata per il riscatto