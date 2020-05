Da Torino: "La Juve si inserisce nella trattativa tra Sassuolo e Napoli per Boga"

C'è da fare i conti anche con la Juventus nella trattativa tra Sassuolo e Napoli per Jeremie Boga. L'attaccante neroverde, che non tornerà al Chelsea, sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato, un giocatore che il Napoli vorrebbe acquistare ma sul quale - secondo Tuttosport - c'è anche la Juventus. Il club bianconero segue l'evolversi della vicenda e attende in silenzio il momento giusto per affondare il colpo.