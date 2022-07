Da Torino - La Juve valuta Koulibaly 35-40mln, il giocatore non ha dato l'assenso al 100%

"La Juventus per sostituire il partente de Ligt si sta muovendo su due nomi, Bremer e Koulibaly".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista di Tuttojuve Massimo Pavan: "La Juventus per sostituire il partente de Ligt si sta muovendo su due nomi, Bremer e Koulibaly. Secondo la Juve la valutazione del senegalese è sui 35-40mln, poi dall’altra parte bisogna fare i conti sulla volontà del calciatore che non ha dato l’assenso al 100% al trasferimento in bianconero. La Juve ha ottimi rapporti con i procuratori in Italia e per questo per i bianconeri è più facile andare a pescare nel nostro campionato piuttosto che all’estero. Vedremo se l’operazione Koulibaly si concretizzerà, allo stesso tempo la Juve valuta Bremer come alternativa. Il futuro prevede un ribasso di ingaggi anche a Torino, ma al momento la Juventus può offrire di più rispetto al Napoli e allora sfrutta questa occasione”.