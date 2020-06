Da Torino: "La Juve valuta Milik 20mln perché sa che ormai è una riserva"

Il portale Tuttojuve racconta della trattativa tra Napoli e Juve per Arek Milik, ricordando che c'è già l'accordo sull'ingaggio. Il problema sorge quando si parla di cifre per il cartellino: "De Laurentiis chiede 50 milioni di euro. Ecco, qui questo punto si starebbe aprendo una vera e propria diatriba. I bianconeri, infatti, ritengono che le cifra congrua sia pari a 20 milioni di euro al massimo. Il motivo è semplice, non è possibile pagare 50 milioni, più che a prezzo pieno un calciatore che a gennaio 2021 sarà libero di firmare per chiunque a zero euro e che ora è una riserva".