Da Torino - La Juve vuole Jorginho, ma Napoli può essere opzione più valida

Secondo quando riporta Tuttojuve, il Napoli è al momento l'opzione più valida.

Così scrive il portale bianconero: "Oltre alla Juventus, su di lui ci sono il Barcellona con l'italiano che è sempre stato uno dei preferiti della dirigenza dei Culé. Il Napoli con il giocatore che vorrebbe tornare nel club in cui si è formato come professionista e potrebbe essere l'opzione più valida. Su di lui anche il Newcastle: i "Magpies" hanno il potere economico nelle loro mani. A differenza di Barça e Napoli, il club inglese ha a disposizione molti soldi per offrire a Jorginho un accordo per il giocatore.