Da Torino - La Juventus si defila per Olivera? Il nuovo obiettivo gioca in Italia

TuttoNapoli.net

Mathias Olivera è il primo nome per la difesa del Napoli in vista del prossimo anno. Il laterale sinistro del Getafe piace anche alla Juventus che però adesso sembra orientata su un altro nome per le corsie, anche se gioca dall'altra parte, a destra: Nahuel Molina, 23 anni, laterale dell’Udinese e della Nazionale di Lionel Messi. Il jolly dei friulani, trionfatore in Coppa America la scorsa estate, s’aggiunge alla lista degli obiettivi del ds Federico Cherubini. Lo scrive Tuttosport.