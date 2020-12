Da Torino: "Llorente non è una priorità per la Juve"

Nelle ultime ore anche il nome di Fernando Llorente sarebbe stato accostato alla Juventus come opzione per l'attacco. Secondo quanto vociferato, lo spagnolo sarebbe potuto diventare obiettivo per il mercato di gennaio, come alternativa in attacco nelle rotazioni di Andrea Pirlo. Secondo quanto riferito dal portale TuttoJuve.com, al momento, il centravanti iberico non sarebbe una priorità del club bianconero.