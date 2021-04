Da Torino - Lobotka piace, oggi se ne può parlare: il Napoli può opzionare una contropartita

Stanislav Lobotka è stato nel mirino del Torino nelle ultime finestre di calciomercato e ai granata piace ancora. A riferirlo è il portale Torinogranata.it: "Non è da escludere che proprio il match di stasera rappresenti un'occasione per la riapertura della pista legata a Lobotka, acquistato dal Napoli quasi un anno e mezzo fa, per l'ingente cifra di 21 milioni di euro. Sondato in estate, il suo status, a salvezza ottenuta per i granata, sarebbe plausibilmente conciliabile col progetto Toro, in vista della prossima stagione. E per il Napoli, al di là dell'accordo economico, la sponda per una futura opzione, su uno dei tre giocatori granata in potenziale orbita di mercato: Bremer, Singo, e Mandragora, i nomi a tal proposito papabili".