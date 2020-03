Da Torino - Longo ha chiesto la conferma di Belotti, ma su di lui c'è il Napoli (e non solo)

Andrea Belotti oltre a essere il capitano del Torino, è uno dei pochi giocatori che il tecnico Longo ha chiesto di confermare la prossima stagione. Non sarà facile ovviamente, perché la corte italiana e internazionale è particolarmente agguerrita. Gattuso lo ha chiesto esplicitamente come unico vero rinforzo per completare la rosa del Napoli, ma piace anche alla Roma e all'Inter. All'estero l'Atletico Madrid lo segue da tempo, mentre in Premier, l'Everton di Ancelotti ci ha fatto più di un pensierino. A riportarlo è Tuttosport nella sua edizione online.