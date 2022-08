Da Torino - Meret seguito dal Torino: è la prima scelta per Juric

C'è Alex Meret, in uscita dal Napoli per evitare un'altra stagione fatta di concorrenza difficile da superare

C'è Alex Meret, in uscita dal Napoli per evitare un'altra stagione fatta di concorrenza difficile da superare (i campani stanno trattando l'arrivo di Kepa dal Chelsea), come primo nome per la porta del Torino. L'edizione odierna de La Stampa spiega come, dopo aver già affrontato questo capitolo nelle primissime fasi del mercato, il nome del classe '97 è tornato in auge nel mondo granata. È lui la prima scelta dell'allenatore Juric.