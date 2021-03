Da Torino - Milik può lasciare Marsiglia e torna obiettivo per la Juve: fissato il prezzo

Arkadiusz Milik torna a essere un obiettivo per la Juventus dopo le dichiarazioni rilasciate a L'Equipe che aprivano a un futuro già lontano da Marsiglia, soprattutto se non dovessero riuscire a qualificarsi per la Champions. Nel caso in cui il polacco dovesse far ritorno al Napoli, ovviamente di passaggio, il costo del suo cartellino non andrebbe oltre i 12 milioni di euro, una ghiotta possibilità per i bianconeri in cerca di un altro attaccante per la prossima stagione. A riportarlo è Tuttosport.