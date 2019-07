Da Torino: "Napoli e Juve su Icardi ma entrambe devono prima vendere, la situazione"

Napoli e Juventus pensano a Mauro Icardi ma entrambe devono prima vendere per puntare all’attaccante dell’Inter. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere di Torino. Stando al quotidiano, i bianconeri avrebbero chiesto a Wanda Nara e Icardi di aspettare prima di prendere decisioni perché la volontà è quella di fare spazio in squadra per l’attaccante argentino. D’altro canto anche il Napoli non vuole perdere questa ghiotta occasione, appena un anno fa non bastavano 110 milioni per Maurito e oggi sembra che con 60 si possa portare a casa