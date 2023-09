Da Torino - Napoli e Juve sulle tracce di Georgiy Sudakov

Questa l'indiscrezione diffusa dal portale TuttoJuve.com

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Georgiy Sudakov sul taccuino del Napoli per il futuro. Questa l'indiscrezione diffusa dal portale TuttoJuve.com: "La Juventus osserva il talentuoso centrocampista dello Shakhtar Donetsk Sudakov. Il giocatore però non piace solo alla Juventus, viene seguito anche dal Napoli ed un paio di club inglesi, tra cui il Brighton".

Vuoi seguire Tutto Napoli.net ma sei fuori o senza pc? Scarica gratuitamente la nostra applicazione (cerca "Tutto Napoli" sugli store o clicca qui per App Store e Android Store) per poterci seguire comodamente da Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli.net è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora)