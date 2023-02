Da Torino - Niente Giuntoli alla Juve: i bianconeri virano sul ds di un'altra big

In casa Juventus si pensa alla ristrutturazione dell’area tecnica che dovrà plasmare la Juventus 2023/24 i

Stando a Tuttosport, in casa Juventus si pensa alla ristrutturazione dell’area tecnica che dovrà plasmare la Juventus 2023/24 in cui ci saranno verosimilmente meno campioni e più giovani da valorizzare. In pole in questo momento ci sarebbe Ricky Massara. L'ex Roma, ora al Milan, parrebbe vicino all'addio al club rossonero a fine stagione, visto che il feeling con la proprietà è in fase calante. Al momento non trova conferme invece il fatto che con lui possa arrivare, sempre dalla stessa sponda, il capo scouting Moncada.