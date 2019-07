Da Torino: "Non solo Verdi, Cairo pensa anche a Politano per l'attacco"

Non solo Verdi del Napoli. C'è anche Matteo Politano tra i desideri di mercato del Torino. L'esterno è stato messo alla porta dall'Inter e lascerà con ogni probabilità i nerazzurri, ora hanno iniziato a pensarci anche i granata, sempre alla ricerca di un laterale offensivo. È quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, che lancia questa nuova indiscrezione di calciomercato: Politano per il Toro, anche se la concorrenza non manca. E, soprattutto, non ha del tutto le caratteristiche che cercano i granata: in attacco a sinistra c'è già Iago Falque, il presidente Cairo e il direttore sportivo Massimo Bava danno la precedenza a un esterno sinistro che giochi preferibilmente con il piede destro.