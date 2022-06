Da Torino - Petagna per sostituire Belotti, ma Cairo aspetta cessione Bremer: i dettagli

Non solo João Pedro oppure Piatek o Dovbyk per il dopo Belotti infatti il Torino sta monitorando anche Petagna che al Napoli fa la riserva

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo João Pedro oppure Piatek o Dovbyk per il dopo Belotti. Il Torino sta monitorando anche Petagna che al Napoli fa la riserva e che Vagnati conosce bene per averlo avuto alla Spal. Ma per ora tutto è fermo, si legge su Tuttosport, perché il club granata con tutti gli obiettivi non va oltre a proposte economiche al ribasso. Forse prima di alzarle aspetta di ottenere i soldi della cessione di Bremer.