Da Torino - Raiola già sta trovando una nuova squadra a Donnarumma: spunta la Juventus

La situazione di Gianluigi Donnarumma al PSG non sembra destinata a cambiare. Il giocatore appare ancora fuori dalle dinamiche della squadra di Pochettino e per questo Mino Raiola potrebbe presto entrare in azione per cambiare nuovamente squadra concedendo al portiere Campione d'Europa una via di fuga. Una strada che potrebbe portare alla Juventus già a gennaio, visto l'interesse dei bianconeri. A riportarlo è Tuttosport.