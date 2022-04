Da Torino - Rottura Belotti-Cairo: sull'attaccante anche il Napoli, ma il futuro è un rebus

La Stampa fa il punto sulle parole di Urbano Cairo che ieri ha aperto una frattura con Andrea Belotti.

"Del Gallo non parlo più", ha detto il numero uno del Torino all'uscita dell'Assemblea di Lega. Però così non sembra, come già raccontato ieri su queste colonne: Belotti piace alla Fiorentina che non riscatterà Piatel, aspettava il Milan che virerà su Origi, c'è il Napoli che vuole capire il futuro delle punte. Ma per ora, tutto qui.

Questione Bremer

Su Bremer sono invece carezze, perché le proposte non mancano: anche perché il centrale, che piace all'Inter e all'estero, potrebbe essere ceduto per coprire obbligi e diritti di riscatto di molti giocatori come Mandragora, Seck, Ricci, Praet, Brekalo, Pjaca e Pellegri.