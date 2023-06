Da Torino - Sarà Giuntoli l'acquisto più importante della Juve: Weah è farina del suo sacco

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Elogio a Cristiano Giuntoli sul portale Bianconeranews.com, in attesa che l'attuale direttore sportivo del Napoli si separi da Aurelio De Laurentiis per sposare la causa bianconera: "L'attesa di Giuntoli è simile a quella di un campione, la Juventus è consapevole di avere in mano uno dei top a livello di direttore sportivo. Prima la favola Carpi, con la scalata dalla D alla Serie A in quattro anni. Nel 2015 lo sbarco a Napoli, contrassegnata da una crescita continua del club fino allo scudetto, di cui è l'artefice principale insieme a Spalletti. Il dirigente fiorentino dovrebbe liberarsi da De Laurentiis entro questa settimana, non prima di aver rinunciato a diversi soldi che gli spetterebbero: si parla di circa 4 milioni tra stipendi maturati e bonus vari. La voglia di bianconero è tanta, esiste da tempo un accorso quinquennale a 1,5 milioni a stagione. In realtà la sensazione che stia già lavorando per la Juve è tanta. Per esempio Weah sembra un acquisto (non ancora ufficiale) alla Giuntoli.

[...] Giuntoli si serve di scouting bravi a scoprire talenti semi sconosciuti (vedi Kvaratskhelia e Kim) da prendere a prezzi contenuti, per poi farli diventare patrimonio tecnico ed economico della società. Senza disdegnare però anche qualche colpo costoso, magari rischiando. Un esempio è Osimhen, sul quale peraltro c'era anche la Juve. Qualche volta il manager toscano si muove in prima persona per verificare dal vivo la bontà o meno di un giocatore. Non vanno dimenticate anche le operazioni in uscita, con la cessione di pezzi pregiati come Insigne, Koulibaly e Mertens. Un ds, come spesso si dice, è bravo soprattutto a vendere. Lui è un uomo di campo, quotidianamente è a stretto contatto con il tecnico e la squadra. L'attesa sta per finire, ancora qualche giorno e alla Juventus scatterà l'era Giuntoli".