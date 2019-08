Da Torino: "Sarri vuole Hysaj alla Juve, ma non è ancora partita la trattativa"

Dal momento che Joao Cancelo potrebbe lasciare la Juventus per accasarsi al Manchester City, la Juventus dovrà poi trovare un terzino destro per sostituirlo. La prima scelta potrebbe essere Danilo, proprio nell'ambito dello stesso affare-Cancelo con gli inglesi. Ma, secondo La Repubblica, a Maurizio Sarri non dispiacerebbe se il suo nuovo esterno destro di difesa diventasse - come a Napoli e ad Empoli - Elseid Hysaj, in uscita dal Napoli, per il quale però ancora non è stata intavolata una vera e propria trattativa.