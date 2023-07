Da Torino: "Schuurs era seguito dal Napoli, ma andrà in Premier League"

Sta per concretizzarsi una ricca plusvalenza per il Torino, non nuovo ad operazioni di questo genere

TuttoNapoli.net Sta per concretizzarsi una ricca plusvalenza per il Torino, non nuovo ad operazioni di questo genere. Il giocatore in questione è Perr Schuurs, difensore preso lo scorso anno dall'Ajax. Come riporta La Stampa, Il Crystal Palace nelle ultime ore ha avvicinato la richiesta granata di 40 milioni offrendone 35. Con questa proposta ha superato sia le concorrenti della Premier League (West Ham e Liverpool) che della Serie A (Napoli e Inter). Pronto anche il contratto da far firmare all'olandese: un quadriennale da oltre 2,5 milioni a stagione.