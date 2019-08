Da Torino: "Si aspetta Lozano per chiudere Verdi ma Cairo valuta anche tre alternative"

Tuttosport in edicola oggi fà il punto sul mercato del Toro, dedicando particolare attenzione all'attacco. Simone Verdi rimane chiaramente il primo obiettivo, e come riportato negli ultimi giorni la trattativa potrebbe sbloccarsi definitivamente quando il Napoli chiuderà per una punta, con Lozano che in questo momento è il nome più papabile per Ancelotti. Il Toro però rimane vigile, e continua a tenere in considerazione eventuali alternative all'attaccante dei partenopei. Tra gli outsider al momento, secondo il quotidiano torinese, ci sarebbe ancora Gianluca Caprari, nome caldo per i granata ad inizio mercato. La pista poi si è raffreddata, ma Urbano Cairo e Massimo Bava non avrebbero ancora abbandonato definitivamente questa pista. Poco probabile la pista De Paul, per il quale l'Udinese chiede 35 milioni, mentre Kamano potrebbe tornare d'attualità se il Bodeaux dovesse abbassare le pretese economiche.