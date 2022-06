Da Torino - Si riaccende la pista Nandez per la Juventus: sull'uruguagio anche il Napoli

Si riaccende la pista Nahitan Nandez per la Juventus, dopo che già in gennaio i bianconeri avevano sondato il terreno con il Cagliari

Si riaccende la pista Nahitan Nandez per la Juventus, dopo che già in gennaio i bianconeri avevano sondato il terreno con il Cagliari per l'acquisto del centrocampista uruguaiano. Lo scrive La Stampa, che spiega come però prima la Juventus abbia necessità di sfoltire la rosa a centrocampo, con Arthur (offerto all'Arsenal) e Aaron Ramsey in uscita. E con l'Arsenal si è parlato anche di Gabriel, centrale difensivo ex Lille, reduce da una buona stagione a Londra. La trattativa, per ora, non è decollata, inserendo Arthur in un potenziale scambio, e serviranno nuovi incontri per capire i margini della manovra.