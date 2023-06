Da Torino sorpresi: "ADL non ha fretta per il tecnico e Giuntoli resta bloccato"

La rosa dei candidati per la panchina del Napoli, come scrive il quotidiano Tuttosport, sembra ristretta a Garcia, Fonseca e Galtier

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La rosa dei candidati per la panchina del Napoli, come scrive il quotidiano Tuttosport, sembra ristretta a Garcia, Fonseca e Galtier con quest’ultimo in vantaggio, ma il presidente non sembra avere fretta con la conseguenza che il futuro ds bianconero Giuntoli resta ancora bloccato e in sospeso prima di poter discutere la propria rescissione.