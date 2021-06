Da Torino - Spalletti ha indicato l'erede di Koulibaly: piace Demiral

Il Napoli sulle tracce di Merih Demiral. Questa la notizia diffusa dal giornalista Luca Momblano, molto informato sulle vicende di casa Juventus. Secondo quanto riferito il centrale piace molto a Spalletti, che lo ha indicato come l'erede perfetto di Kalidou Koulibaly in caso in cui il senegalese venisse ceduto in questa finestra di mercato.