Da Torino su Kvara: "Non è Insigne o Mertens, alla Juventus avrebbe fatto la riserva"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Marcello Chirico, direttore de ilBianconero.com: "Napoli? Hanno perso giocatori troppo importanti: Koulibaly, Mertens, Insigne e Fabian Ruiz. Bisogna capire come si integreranno quelli nuovi, ma possiamo dire che Kim non è Koulibaly e Kvaratskhelia non è né Insigne né Mertens. Tutti parlano bene del georgiano, lo voleva anche la Juve, ma come riserva. Non vorrei che in Serie A gli prendano subito le misure. Vediamo cosa succederà al 13 novembre, ovvero lo stop del campionato".