Da Torino - Tante big su Schuurs: anche il Napoli ha chiesto informazioni

TuttoNapoli.net

Molte squadre sulle tracce di Perr Schuurs, difensore centrale del Torino che sta facendo molto bene in questa sua prima stagione in Serie A. Secondo quanto scrive Tuttosport tra queste c'è anche il Napoli.

"Perché su di lui si sono già avventati alcuni dei club più importanti d’Italia e d’Europa: Inter, Milan, Napoli e Roma hanno chiesto informazioni. Ma l’interesse è soprattutto in Premier: con il Liverpool in primis, pronto a offrire una cifra vicina ai 50 milioni di euro per portarlo a casa".