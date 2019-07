Da Torino: "Ultimatum per Verdi, spunta la data entro la quale chiudere l'affare"

Se non è un ultimatum, poco ci manca per Simone Verdi al Torino. O l'affare si concretizza entro la prossima settimana, giusto in corrispondenza del debutto in Europa League verosimilmente contro il Debrecen, oppure non se ne farà più nulla. Il 9 del Napoli è certamente un target che piace a Walter Mazzarri ma anche alla società, nonostante un prezzo che si mantiene elevato perché De Laurentiis non è mai sceso sotto i 20 milioni più bonus. Ma il Toro sa di avere in rosa soluzioni alternative, come Lukic che ha già giocato in posizione più avanzata dietro alle punte, come Baselli, oppure accentrando un esterno pure come Berenguer. Meglio avere però un giocatore di ruolo, anche perché con la qualificazione ai gironi di Europa League che tutti auspicano, gli impegni non mancheranno. Lo riporta Torinogranata.it.