Da Torino - Zanoli vuole lasciare Napoli per giocare: ci pensano i granata

"Torino, Miranchuk più Barrow. E per la fascia si pensa anche a Zanoli" scrive oggi Tuttosport. Servono rinforzi in attacco e il Toro potrebbe mettere a segno il doppio colpo Miranchuk-Barrow.

Il russo dell'Atalanta è tornato un profilo d’attualità per il Toro che punta a chiudere anche con il Bologna per Barrow: dietro l'angolo nuove trattative per l'ex granata e proseguono i contatti per il gambiano. Dopo l’arrivo di Lazaro manca ancora un terzino destro: granata su Zanoli, che vuole lasciare il Napoli per giocare e ha molto mercato.