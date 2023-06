Da Udine - Beto, non c'è fretta di venderlo: Napoli unica squadra ad aver fatto un’offerta

Per ora nessuna novità. Situazione ancora in stand by, il domino delle punte non è ancora iniziato di conseguenza il classe '98 per ora resta in Friuli.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it In casa Udinese continua a tenere banco il futuro di Beto. Al momento il Napoli - scrive il portale TuttoUdinese - è l'unica squadra ad aver presentato un'offerta concreta. 20 milioni cash, 10 in meno di quelli richiesti da Gino Pozzo che non ha alcuna fretta di cederlo. Una mossa preventiva nel caso in cui Victor Osimhen, oggetto del desiderio delle big di mezza Europa, dicesse addio. Dall'Everton, che lo aveva cercato lo scorso gennaio, per ora nessuna novità. Situazione ancora in stand by, il domino delle punte non è ancora iniziato di conseguenza il classe '98 per ora resta in Friuli.