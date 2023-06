Da Udine - Beto tra le prime scelte se parte Osimhen: i friulani chiedono almeno 35mln

Per il portoghese, i partenopei hanno già presentato un'offerta di 25 milioni ma la società friulana ne vorrebbe almeno 35.

Saranno giorni importanti in casa Napoli per capire quale sarà il futuro di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano si incontrerà con il presidente Aurelio De Laurentiis per capire quali saranno le prossime mosse. Il suo contratto scade il 30 giugno 2025 e il numero 9 del Napoli non ha chiuso le porte a un eventuale rinnovo ma l'entourage del giocatore è pronto anche in caso di cessione.

A scriverlo è il portale TuttoUdinese che fa sapere che in caso di addio sono due i nomi in pole per sostituire Osimhen. Oltre a David del Lille c'è anche Beto dell'Udinese. Per il portoghese, i partenopei hanno già presentato un'offerta di 25 milioni ma la società friulana ne vorrebbe almeno 35.