Da Udine - Bijol piace al Napoli ma Pozzo non lo cede. Difficile anche l'addio di Samardzic

Dopo le indiscrezioni riferita a un interesse del Napoli per Jaka Bijol dell'Udinese, Il Gazzettino di oggi fa un punto su questo possibile affare di calciomercato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo le indiscrezioni riferita a un interesse del Napoli per Jaka Bijol dell'Udinese, Il Gazzettino di oggi fa un punto su questo possibile affare di calciomercato. Secondo il quotidiano difficilmente il piano azzurro di puntare sul doppio colpo Bijol-Samardzic andrà in porto, anzi il difensore è praticamente certo di vivere almeno un'altra stagione in bianconero. Anche per Samardzic comunque non ci sono certezze perché nonostante i contatti, il patron Pozzo lo lascerebbe partire solo davanti ad un'offerta irrinunciabile.