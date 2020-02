Da Udine: "De Paul vuole la Champions, per l'estate ci pensa anche il Napoli"

"Voglio giocare la Champions League", ha detto nelle scorse ore il talento dell'Udinese Rodrigo De Paul. Proprio per questo, spiega TuttoUdinese.it, immaginare una sua permanenza in Friuli in estate è davvero complicato anche se la base d'asta di 35 milioni di euro esclude automaticamente diverse squadre interessate. Difficilmente, si legge, Fiorentina e Napoli potranno affondare il colpo, mentre Inter e Atletico Madrid avrebbero la giusta disponibilità per chiudere l'operazione.